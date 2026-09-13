Le valutazioni del Milan pubblicate questa mattina sulla Gazzetta dello Sport riflettono perfettamente lo svolgimento della partita dei rossoneri allo Stadio Olimpico contro la Lazio: ci sono giocatori che hanno deluso nel primo tempo e altri che si sono messi in luce nella seconda frazione. Il migliore in assoluto è indubbiamente Diego Moreira, che merita un 8 e il titolo di migliore in campo: "Ribalta il match con due reti in due minuti, mostrando velocità e spinta sulla sinistra. Dimostra così perché è costato 50 milioni di euro più bonus". Al contrario, Estupinan è il peggiore in campo, con un voto di 4: "Fa errori significativi e lascia Maignan esposto sul gol dell'1-0. Giudizio negativo senza attenuanti. Difficile dare fiducia di nuovo a lui subito".

Tra le note positive ci sono sicuramente Christian Pulisic e Yunus Musah, che hanno assistito Moreira nel cambiare l'andamento della partita: entrambi gli americani ricevono un 7 pieno. Su Musah si esprime così: "Osservando il suo ingresso in campo, ci si domanda come Amorim possa averlo tenuto in panchina. Gestisce bene il centrocampo, recupera palloni e rilancia l’azione. È fondamentale". Anche le performance dei francesi Maignan e Rabiot sono da considerare favorevolmente, con un 6. 5 per entrambi.

Dall'altra parte, Loftus-Cheek riceve un 4. 5: "Un prestazione deludente. Invece di rinforzare la squadra, risulta un peso. Non si inserisce nel gioco e non pressa. Sostituito durante l'intervallo. Forse troppo tardi". Male anche Ramos e Modric, valutati con un 5, e i difensori De Winter e Gila, con un 5. 5. Quest’ultimo è lo stesso voto riservato a Ruben Amorim: "La formazione iniziale è errata e la modifica arriva in ritardo. Moreira gli risparmia una sconfitta, ma il suo gioco è visibile solo in parte e soltanto nella seconda metà".