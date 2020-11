Montolivo: “Al Milan anni complicati. Avrei voluto esultare per un gol in un derby, ma…”

MILANO – Riccardo Montolivo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha ricordato la sua avventura in rossonero: “Al Milan sono stati anni complicati. Io ero il capitano e quindi ero il più colpito dalle critiche. Il gol che ricordo di più? Non ne ho fatti tanti. Avrei voluto esultare per un gol nel derby che mi hanno annullato ingiustamente. Mi sarebbe piaciuto esultare in un derby. La vittoria più bella è stato il 3-0 nel derby con Mihajlovic in panchina, in molti se la ricordano per il rigore calciato da Icardi sul palo“.