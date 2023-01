Un obiettivo del Milan vicino a un top club. Dalla Premier a…

Secondo le indiscrezioni trapelate da Le Parisien, il 29enne - con il contratto che scadrà nel 2025- ieri sera è arrivato a Parigi. Si attende che i due club trovino l'accordo per concretizzare il trasferimento. Il direttore sportivo del club francese - Luis Campos - sta lavorando in queste ore per trovare una formula (si pensa al prestito) per tentare di rinforzare il reparto offensivo di Christophe Galtier. Ancora non è arrivata l'ufficialità ma tutti si aspettano la fumata bianca a momenti. Si infittiscono i dialoghi tra i due club. E il giocatore piace anche al Manchester United (anche se la sua intenzione pare essere quella di lasciare definitivamente la Premier League).