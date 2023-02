Le due facce di Milano: Pioli sorride, Inzaghi con il broncio

Un'Inter distratta e non in partita. I nerazzurri cadono ancora una volta nella trappola del Bologna che la decide grazie al gol di Orsolini sotto la pioggia battente del Dall'Ara. Arriva al minuto 76 il gol di Riccardo Orsolini che supera il portiere interista su lancio di Schouten (dopo una di D'Ambrosio verso Barella). Per l'esterno del Bologna sono fin qui quattro gol e due assist sulle ultime sette segnature dei suoi. Dopo la dimostrazione di maturità in Champions contro il Porto, i nerazzurri perdono l'occasione di prendere le distanze dal Milan e di ancorarsi al secondo posto con 3 punti di vantaggio. Una sorta di maledizione per Simone Inzaghi che anche l'anno scorso in pratica persero lo scudetto. Questa Inter fa fatica ad essere costante soprattutto lontano da San Siro.