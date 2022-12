Milan, le milanesi studiano per rinnovare il reparto offensivo. I nomi…

I nomi che interessano rispettivamente a Milan e Inter sono quelli di Kolo Muani e Marcus Thuram. I due club stanno studiando per il futuro

Redazione Il Milanista

Non c'è solo il nome del marocchino Hakim Ziyech che aleggia in quel di Via Aldo Rossi (e per il quale Pioli starebbe facendo pressing). La dirigenza avrebbe messo gli occhi su un altro talento che si è messo in mostra in Qatar. Il profilo è quello del centravanti francese dell'Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani. Il suo cartellino vale circa 35 milioni di euro.

Secondo La Repubblica però difficilmente potrebbe lasciare la Bundesliga a gennaio e comunque il suo valore non è cosa da poco. Nel caso, se ne riparlerà non prima della fine della stagione. Ma il Milan vorrebbe iniziare a sondare il terreno e comunque non si tratta di un nome nuovo per Maldini e Massara. Tempo fa infatti i rossoneri avrebbero tentato di portarlo a Milano. Alla fine ebbe la meglio proprio l'Eintracht Francoforte che se lo aggiudicò a parametro zero.

Il 24enne ex Nantes sarebbe un nome molto interessante per il reparto offensivo su cui il club rossonero si deve soffermare a fare dei ragionamenti. Nonostante l'ottimo rendimento Olivier Giroud è pur sempre un classe 1986 e su Zlatan Ibrahimovic quanto ancora ci si potrà contare? Insomma, lì davanti bisognerà lavorarci. Discorso simile vale anche per i nerazzurri. Per ora il Toro Martinez -fresco di vittoria- si dice molto legato all'ambiente, ma il rischio che possa essere "scippato" da qualche top club esiste (come il Barcellona). A quel punto un suo eventuale addio potrebbe aprire le porte a Marcus Thuram, che piace molto a Marotta e Ausilio. Già un anno e mezzo fa il francese era stato vicinissimo ad approdare in nerazzurro. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco e la trattativa non si preannuncia semplice. C'è comunque il tema rinnovi a tener banco (vedi De Vrij e Skriniar che ha deciso di prendere tempo) e parallelamente si lavora anche in ottica futura e di possibili manovre in entrata per l'attacco.