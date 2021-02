Milan, verso la Stella Rossa: Pioli vara un turnover moderato

MILANO – La probabile formazione dei rossoneri in vista di Milan-Stella Rossa, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League (l’andata, al Marakana di Belgrado, era finita 2-2) ed in programma oggi alle 21:05 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano (l’arbitro del celebre Rio Ave-Milan) coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado e dal quarto uomo Santiago Jaime Latre; al VAR Alejandro Hernández, AVAR Xavier Estrada Fernandez.

Qualche cambio, ma senza esagerare. Il Milan vuole passare il turno e, per questo motivo, Stefano Pioli schiererà stasera a San Siro una formazione mista di titolari e di riserve. Il modulo sarà il solito: 4-2-3-1.

Davanti al portiere Gigio Donnarumma, agiranno da destra verso sinistra Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; riposo per Kjaer, ancora panchina per Dalot e Kalulu. I due mediani dovrebbero essere Kessie e Meite, con Tonali a riposo dopo la buona prestazione nel derby e Bennacer ancora out. La punta sarà Rafael Leao, alle sue spalle Samu Castillejo a destra, Calhanoglu a sinistra e Krunic nel ruolo di trequartista; riposa Ibrahimovic, non convocato Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Le parole di Pioli

“Io vedo un gruppo determinato e volenteroso, per tornare sui nostri livelli. Alla squadra ho detto che ieri era il 23 febbraio e che mancano solo 90 giorni alla fine del campionato e che voleranno via. Saranno determinanti per la stagione. Se saremo bravi ne mancheranno 93, perché vuole dire che saremo in finale di Europa League. La nostra squadra però non si demoralizza con due risultati negativi. Abbiamo analizzato la gara con l’Inter. Noi abbiamo sbagliato nel mettere poca intensità nella prima mezzora del derby. Non è un fallimento cadere nel derby, l’errore però è quello di non ripartire, e questo me lo aspetto soprattutto nella gara di domani. Domani avremo un piccolo vantaggio, ma dovremo giocare con attenzione e qualità per passare il turno”.