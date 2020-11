Milan-Verona, Juric: “Bicchiere tutto pieno, il Milan è fantastico”

Milan-Verona, parla Juric

MILANO – Ivan Juric, tecnico scaligero, si è così espresso a SkySport dopo Milan-Verona: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi una buona prima parte di secondo, poi non abbiamo più retto più fisicamente, davanto palla ad Ibra e non vincevamo più un contrasto. Complimenti ai ragazzi, ma così è dura, devono andare oltre al proprio limite e non è facile. Il bicchiere è tutto pieno, i ragazzi stanno facendo cose fantastiche, stanno facendo prestazioni importanti. Negli ultimi trenta minuti si è fatta sentire l’inesperienza, abbiamo cambiato dieci giocatori rispetto all’anno scorso”.

SU SILVESTRI: “L’allenatore dei portieri sta lavorando tanto con lui, cresce giorno per giorno”.

SULLO SCUDETTO: “Non penso che vincerà come ha vinto negli anni passati. Non la vedo dominante come gli anni passati. Il Milan è fantastico, ha giocatori fantastici: Kessie, Rebic, Bennacer… Hanno forza, sono giocatori con gamba. Anche per la Roma vale la stessa cosa. Non sarà una passeggiata per la Juve”.