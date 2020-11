Milan-Verona, Ibrahimovic: “Non siamo contenti. Ho bisogno di riposo”

Milan-Verona, parla Ibrahimovic

MILANO – Verona Zlatan Ibrahimovic si è così espresso a MilanTV: “Non tiro il rigore la prossima volta, mi manca la Curva e allora ho tirato il pallone lì (ride, ndr). Abbiamo fatto errori che non facciamo normalmente, soprattutto in marcatura sui calci piazzati. La responsabilità è di tutti. Non abbiamo fatto gol nonostante le tante occasioni. Non siamo contenti, era da vincere ma era importante non perdere fiducia in quello che facciamo. Dobbiamo essere positivi”.

Sulla mentalità “Non bisogna dimenticare che qualche mese fa c’era un’altra situazione, ora è normale che tutti vogliano di più. Ma ogni tanto bisogna essere realisti e guardare da dove venivamo. Prima del Lille eravamo a 24 vittorie consecutive. Abbiamo tanti impegni, giocare di giovedì non è facile. Ma non voglio scuse”.

Sul record di gol consecutivi: “E pensa che ho sbagliato tre rigori, il prossimo lo lascio a Kessie. Ho bisogno di riposo mentale, la sosta arriva al momento giusto”.