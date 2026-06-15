Proprio in questi ultimi minuti è arrivata l’ufficialità tramite le pagine social di Fabrizio Romano. Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football (secondo la nuova disposizione voluta da Cardinale più anglosassone). Questa nuova figura lavorerà a stretto contatto con Ruben Amorim.

Il nuovo allenatore portoghese verrà affiancato da Krosche e anche da Timmo Hardung nelle vesti di direttore sportivo. Il Milan ha completato la disposizione nei vari ruoli mancanti e ora inizia il lavoro per la prossima stagione.