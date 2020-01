Milan-SPAL, il peggiore in campo: Krunic può far meglio

Milan-SPAL, il peggiore in campo è Krunic

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri in Milan-SPAL è Rade Krunic. Il bosniaco, schierato come mediano al fianco di Bennacer nel 4-4-2 di Pioli, ha meritato sicuramente il 6 in pagella, ma la sua prestazione è stata un po’ povera dal punto di vista tecnico considerando la pochezza dell’avversario e la brillantezza offensiva del Milan; un paio di sbavature in fase di impostazione e qualche intervento scomposto rovinando una gara comunque non negativa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live