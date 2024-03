Milan-Slavia Praga, Furlani a Sky: “Buon momento per noi. Nuovi soci? Vi dico che…”

Ecco le parole dell'ad rossonero Giorgio Furlani a Sky nel prepartita di Milan-Slavia Praga

Edoardo Benedetti Redattore 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 20:34)

Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport dell'amministratore delegato del MilanGiorgio Furlani prima della gara di Europa League contro lo Slavia Praga.

"E' un buon momento per noi. Ora stiamo recuperando gli infortunati, con la squadra al completo possiamo competere sia in Italia che in Europa. Faremo del nostro meglio, partendo da questa stasera".

"Cardinale? Ero con lui a Londra. Invito tutti a vedere l'intervista in inglese: ha parlato di innovazione, di guardare avanti, di crescita, sono tutte cose belle. Noi lavoriamo per migliorarci".

"Nuovi soci? Noi lavoriamo per portare risultati per il Milan. Sono tutte speculazioni, non c'è nulla di vero".

"Ibrahimovic? Io e Zlatan lavoriamo in un gruppo di lavoro e lavoriamo in piena sintonia. Ibra porta tante competenze. E' stato un campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Sono fortunato a lavorare con lui".

