Milan, si studia in vista della sfida all’Arechi. Uomini contati

Redazione Il Milanista

L'attesa è quasi finita ma mister Pioli ha una bella gatta da pelare in vista della partita contro la Salernitana. La 16esima giornata di Serie A vedrà diverse assenze tra le fila del Milan. Dal canto suo la Salernitana ha le idee già (abbastanza) chiare su chi schierare. Stefano Pioli nel frattempo spera di sbloccare la situazione portieri, ma non sarà affatto facile correre ai ripari per gennaio. L'Atalanta per ora non intende cedere.

Origi dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti ma con ogni probabilità salterà la sfida di Salerno. Oltre a lui i soliti Maignan, Ibra Florenzi. Messias e Krunic per ora out ma da valutare più sotto data. Altro rebus: Theo Hernandez e Giroud. Dopo il ko in finale contro gli uomini di Scaloni, i due avranno poco tempo per scaldare i motori. Spetterà a Pioli capire se forzare la mano o farli accomodare in panchina per evitare di rischiarli (per schierarli magari a gara in corso).

Il terzino è in ballottaggio con Fodé Ballo-Touré, ma con ogni probabilità mister Pioli gli chiederà di fare gli straordinari (in tutti i sensi). Sempre più probabile il pieno recupero di Davide Calabria (lontano dai campi da gioco da quasi tre mesi per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra). I rossoneri avranno a disposizione Rafael Leao su cui Pioli punta moltissimo. Per l'attacco il dubbio è se schierare Ante Rebic (sperando sia in giornata) o Charles De Ketelaere entrambi fuori dal loro ruolo naturale, vista l'emergenza. Il belga vuole rilanciarsi dopo un avvio di stagione più difficile del previsto in cui sta facendo molta fatica ad ambientarsi e ad adattarsi al campionato italiano.

Quella da centravanti è una posizione che in realtà conosce bene: con il Brugge ha infatti collezionato 14 gol e 7 assist nell'ultima stagione (e anche contro il Marocco era stato provato proprio lì).