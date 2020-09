Milan si cerca l’accordo con il Lione per Paquetà

MILANO – Il Milan è alla ricerca di un difensore low cost ma anche di un altro attaccante che potrebbe essere Hauge. Ma per finanziare i nuovi arrivi il club di via Aldo Rossi deve fare una cessione in modo da dare liquidità alle casse. Tra le trattative calde, che porterebbero ossigeno al Milan, c’è quella con il Lione per Paquetà: i due devono però ancora cercare un accordo sulla formula di trasferimento. I rossoneri, alla fine, potrebbero accettare il prestito oneroso con obbligo di riscatto.