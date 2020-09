Norvegia, Hauge convocato in Nazionale. Lagerback: “Giocatore molto interessante”

MILANO -La Norvegia del cittì Lars Lagerbäck ha diramato la lista dei convocati per i match di Nations League contro Serbia, Romania e Irlanda del Norda. Nella lista dei convocati dei “Drillos” figura anche il classe ’99 Hauge del Bodo/Glimt. Il ragazzo, alla prima convocazione in Nazionale maggiore, è seguito proprio dal Milan. Su ragazzo il commissario tecnico Lagerbäck si è espresso così: “Ciò che Hauge ha messo in mostra questo autunno lo ha fatto avvicinare sempre di più alla nazionale maggiore, e pensiamo che ora meriti un posto. È un giocatore molto interessante“.