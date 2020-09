Milan, caccia al difensore

MILANO – “Questa settimana sta diventando sempre più calda. Se ci saranno delle opportunità la dirigenza si farà trovare pronta” queste le parole di Frederic Massara nel prepartita del Milan. I rossoneri cercano dunque opportunità: soprattutto in difesa, nonostante il bilancio non sia dei più corposi. La dirigenza rossonera sta cercando una valida alternativa a Romagnoli e Kjaer. I profili che sembrano essere più vicini, al momento sono quelli di Fofana e Nastasic, ma non è (ancora) escluso che il Milan non possa regalare a Pioli Milenkovic, il suo preferito