Milan, se arriva prima Sportiello la Dea si trova nei “guai”…

6 portieri di proprietà sulla carta e una situazione davvero ingarbugliata per l'Atalanta. Se parte Sportiello Gasp si trova senza vice Musso

Redazione Il Milanista

Il problema muscolare al polpaccio del francese Mike Maignannon fa bene ai rossoneri. Si prevedeva un suo rientro per il 30 dicembre nell'amichevole in Olanda invece no. Doccia gelata per Stefano Pioli. La società sta provando ad anticipare l'arrivo del portiere dell'Atalanta Marco Sportiello, in scadenza di contratto con i nerazzurri. Il giocatore avrebbe dovuto firmare con il Milan a febbraio. Ma adesso le cose sono cambiate e si paventa un suo possibile arrivo in rossonero già a gennaio per tamponare l'emergenza in porta.

Se davvero Maldini e Massara riuscissero ad ottenere la firma prima del previsto, l'allenatore della DeaGasperini si troverebbe sguarnito senza un (vero) vice Musso. Sportiello durante questa stagione è stato spesso alternato al numero uno. E adesso Gasp si ritroverebbe tra le mani solo il terzo portiere - Rossi- che conta all'attivo solamente una cinquantina di minuti in carriera in Serie A (in tutto 3 gol subiti in 4 presenze). Altra opzione è il giovane Primavera classe 2004 Tommaso Bertini, mai sceso in campo. A questo punto a Bergamo potranno: aspettare il ritorno di Carnesecchi dalla Cremonese (attualmente in prestito) oppure richiamare Gollini dalla Fiorentina. Quest'ultima ipotesi sembra davvero la più complessa al momento. Il giocatore non intende fare il vice di nessuno. L'ultima spiaggia resta sennò optare su un nuovo nome. Ma sarebbe davvero paradossale perché l'Atalanta al momento detiene il cartellino di ben sei portieri.

Nel frattempo si riflette e dalle parte di Via Aldo Rossi si attendono con ansia gli sviluppi che porterebbero Marco Sportiello a Milano già per gennaio. I prossimi 10-15 giorni saranno fondamentali per capire che direzione prendere. La situazione è in evoluzione, anche se ovviamente Maldini e Massara sperano che la condizione di Maignan possa migliorare il prima possibile. Una cosa è certa: il francese per Salerno non sarà sicuramente a disposizione di Pioli (forse si parla di vederlo contro la Lazio). Lo staff medico non fa pronostici sulle tempistiche e non si vogliono nemmeno sbilanciare forzando il suo rientro rischiando di peggiorare ancora di più la situazione.