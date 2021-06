News Milan – Maldini a un bivio: due super colpi al vaglio

Il Milan lavora con insistenza sul mercato per regalare rinforzi pronti a Stefano Pioli. Indubbio come siano da cercare calciatori di livello e soprattutto adeguati ad un palcoscenico internazionale. La Champions League riconquistata dopo più di 8 anni infatti impone scelte nuove. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono diverse questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede di partenza. Ma ciò che stuzzica più i tifosi è ovviamente il mercato in entrata. Si parla nelle ultime ore di un possibile super colpo in arrivo >>>