Milan, prevista accelerata nelle prossime ore per Ahanor del Genoa

Il Milan accelera per Honest Ahanor del Genoa: contatti in corso per il giovane difensore classe 2008. Previste novità nelle prossime ore.

Stefania Palminteri Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 16:31)

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan si era mosso nei giorni scorsi con contatti esplorativi per Honest Ahanor, giovane difensore classe 2008 in forza al Genoa. Nonostante le sole 6 presenze in Serie A nella scorsa stagione, il ragazzo ha già mostrato spunti interessanti e viene considerato un profilo dal potenziale molto elevato.

Ahanor è un nome che piace sia al direttore sportivo Igli Tare sia al tecnico Massimiliano Allegri, entrambi convinti che possa diventare un investimento importante in ottica futura per il nuovo progetto rossonero. Nella mattinata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti, e se ne attendono altri a stretto giro. Il Milan continua così a muoversi con decisione su più fronti, sia in entrata che in uscita. Per Ahanor, queste potrebbero essere ore decisive.