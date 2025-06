Milan, occhi puntati su un giovane del Genoa: ecco di chi si tratta

Il Milan deve ancora sbloccare gli arrivi in questa prima fase del calciomercato estivo. Il club rossonero, però, è molto attivo su diversi fronti e sta guardando anche ai giovani di prospettiva del nostro campionato.

La stagione appena trascorsa è stata molto importante per il giovanissimo rossoblù: contro la Juventus c'è stato l'esordio in Serie A, poi contro il Napoli è arrivato il primo assist tra i professionisti. In totale Ahanor ha chiuso l'annata con 6 presenze e 270′ giocati.