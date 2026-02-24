Milan, Pellegatti: “Politicamente non contiamo assolutamente nulla”

Carlo Pellegatti critica il silenzio del Milan dopo il gol da annullare in Milan-Parma e lancia un appello per il ritorno di Adriano Galliani

Intervenuto tramite il proprio canale YouTube, il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato del contestatissimo episodio che ha sancito la sconfitta del Milan contro il Parma domenica, quello del gol di Troilo che in molti, tra addetti ai lavori ed ex arbitri, hanno poi ritenuto fosse da annullare.

Ciò che Pellegatti contesta, però, riguarda soprattutto la comunicazione del Milan, che per l’ennesima volta, dopo aver subito un torto arbitrale anche grave, ha scelto il silenzio a livello dirigenziale.

Le parole di Pellegatti

“Quello che è successo, all’unanimità, sentendo Marelli, Calvarese, Graziano Cesari, tutti erano d’accordo che c’era almeno uno dei due falli. C’è chi continua a dire che Bartesaghi doveva saltare, ma quando stava guardando la palla che arrivava si è trovato addosso gli 80-90 kg di Troilo e non ha potuto fare nulla. Ma non voglio annoiarvi con questi ragionamenti.

Quello che vado invece a sottolineare è l’assoluta, totale, continua, nemmeno inaspettata, assenza di una qualsiasi comunicazione ufficiale dopo la partita da parte del Milan. Ha parlato due volte Marotta nei momenti in cui riteneva di dover parlare, hanno parlato Chiellini e Comolli, ha parlato Manna. Nel Milan nessuno ha sentito la necessità di presentarsi e dire qualsivoglia cosa”.

Infine Pellegatti ha lanciato un vero e proprio “S.O.S. Adriano Galliani”, con il quale il giornalista continua a sperare nel ritorno di una figura come l’ex ad nel club rossonero. E poi si spiega:

“Politicamente non contiamo assolutamente nulla. Contare a livello politico non vuol dire avere i rigori a favore o il Var a favore, è bello che si abbia quello che si merita, questo è indubbio. Però rispetto: rispetto, contare, autorevolezza, ecco i sostantivi che mi ricordano Adriano Galliani”.