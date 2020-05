Milan, offerto Laxalt più 5 milioni di euro per Quaresma

Milan, offerta per Quaresma

MILANO – Il Milan è sulle tracce di Eduardo Quaresma. Per il centrale portoghese del 2002 il Milan avrebbe già messo sul piatto cinque milioni più il cartellino di Laxalt, ricevendo il no dello Sporting Lisbona; inoltre, sarebbe pronto rinnovo fino al 2025 sempre più vicino per Quaresma con una clausola rescissoria da 45 milioni. Sta di fatto che il club rossonero farà certamente altri tentativi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live