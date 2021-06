News Milan – Può succedere davvero: Maldini pronto ad una follia

Luglio si avvicina inesorabilmente e con esso l'apertura ufficiale della sessione estiva di mercato. Il Milan, come lo scorso anno, si sta dimostrando molto attivo. C'è quasi sempre il Diavolo sui migliori nomi di calciatori che escono sui giornali. L'ingresso in Champions ha donato non solo un potere economico molto più rilevante, ma anche la consapevolezza di poter arrivare a dei colpi inimmaginabili fino a qualche tempo fa. L'ultima notizia arrivata in queste ore non potrà che esaltare i tifosi rossoneri<<<