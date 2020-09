Milan nuovamente in Portogallo dopo 13 anni

MILANO – Il Milan oggi volerà a Vila do Conte dove affronterà il Rio Aver per l’ultima partita dei preliminari di Europa League. Un viaggio, quello Portogallo, che i rossoneri non compievano da quasi 13 anni. L’ultima partita giocata nella patria di Cristiano Ronaldo dai rossoneri risale ai gironi di Champions League del 2007. Era il 28 novembre 2007, per la precisione, quando il Milan di Carlo Ancelotti affrontò il Benfica al “da Luz”. Il match finì 1 a 1 con i gol di Pirlo e Pereira.