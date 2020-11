Milan, nessun dramma: col Verona per lasciarsi alle spalle il Lille

Milan, nessun dramma

MILANO – Dopo la sconfitta di giovedì contro il Lille ho letto tantissimi commenti catastrofici e non va bene. La parola d’ordine deve essere calma. Calma prima, quando non si doveva pensare che fossimo in grado di lottare sempre al massimo livello per lo Scudetto e per tre competizioni e calma dopo ieri e dopo la prima sconfitta stagionale. La prima, tra l’altro, dopo 24 risultati utili consecutivi. La prima, tra l’altro, dall’8 marzo. Calma, dunque.

La partita ieri, di fatto, fa poco testo. Il match è nato male ed è finito peggio, con l’ingenuità di Romagnoli sul rigore concesso al Lille che ha aperto la strada ai francesi e l’errore di Donnarumma sul secondo goal dei francesi che gliel’ha spianata. Difficile giudicare una prestazione del genere, se non per gli effetti che questa può avere: domenica, contro il Verona in campionato, bisognerà già reagire, dimostrando che la partita coi francesi è stata solo un inciampo. D’altronde, dopo 24 partite una sconfitta ci può stare e – diciamolo – meglio che sia arrivata alla terza giornata dei gironi di Europa League. Occhio, però: si riprenda subito la rotta rimanendo, comunque vada, primo in classifica.