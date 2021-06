News Milan – Notiziona in diretta tv: “Mancano solo le firme”

Il plan del Milan è abbastanza chiaro. Sistemare alcune questioni interne che potrebbero condizionare la campagna acquisti e poi dedicarsi anima e corpo al mercato. La dirigenza del club meneghino coltiva grandi ambizioni. Ora che è rientrata in Champions non vuole più uscirne, ma intende partecipare alla prestigiosa competizione europea da protagonista. Dei passi importanti sono già stati compiuti, vedi il rinnovo di Ibrahimovic e il riscatto di Tomori dal Chelsea (manca l'ufficialità). In uscita (per ora) hanno salutato Donnarumma, Mandzukic e Meité. Un grandissimo lavoro da parte di Paolo Maldini, che sarebbe riuscito in un'altra grandissima impresa<<<