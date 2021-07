News Milan – Maldini inarrestabile: Giroud è solo l’inizio

Maldini non si fermerà al solo Giroud in attacco

Prosegue spedito il mercato del Milan, che nelle prossime ore regalerà a Stefano Pioli due pedine molto importanti. In arrivo infatti sia Oliver Giroud, il centravanti di peso e di esperienza che il tecnico desiderava, sia Brahim Diaz, un gradito ritorno su indicazione proprio di Stefano Pioli dopo l'ottimo finale di campionato dello spagnolo. Ma la dirigenza rossonera non ha intenzione di fermarsi qui e, secondo quanto riportato da Tuttosport, guarda già al futuro e ha intenzione di regalare a Pioli un centravanti di alto livello per il dopo Ibrahimovic<<<