News Milan – Incredibile Maldini: “Dietrofront e contatti ripresi”

Con una lunga cavalcata, anche sofferta nel finale di campionato, il Milan torna sui palcoscenici che gli competono. Quelli della Champions League. La prossima stagione vedrà impegnata la compagine rossonera nell'arduo compito di tenere il passo in due competizioni molto impegnative e probanti. Ecco perché sarà fondamentale non compiere errori nelle prossime settimane, quando si delineerà piano piano la rosa dell'annata 2021-2022. Due uomini scaltri e intelligenti come Maldini e Massara sanno bene che per arrivare al top, bisogna anche essere in grado di cambiare idea e di tornare sui propri passi. Sky Sport rivela che ci sarebbe un clamoroso dietrofront dei dirigenti rossoneri nei confronti di un calciatore del Diavolo<<<