Milan, lotta a due con la Roma per l’esterno brasiliano: ecco il punto

Il Milan ha messo gli occhi su un obiettivo estivo della Roma. La trattativa potrebbe portare nuovi sviluppi nelle prossime ore

Il notizie di mercato rossonero non accennano a placarsi. Anche Wesley del Flamengo è diventato uno dei nomi chiacchierati in queste ultime ore. Dopo il tentativo di accelerata della Roma, anche il Milan si è inserito nella corsa chiedendo informazioni sul giocatore, a conferma dell’interesse crescente intorno al classe 2003. A tal proposito, attenzione alle ultime notizie in merito riferite dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il tentativo del Milan

Secondo quanto riportato nella mattina di oggi, 17 luglio, da Gianluca Di Marzio, i rossoneri si sono mossi nelle ultime ore per capire margini e condizioni dell’operazione. Wesley è un profilo che piace per qualità atletiche, spinta offensiva e prospettiva future di crescita. Tuttavia, la Roma resta in vantaggio, avendo già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore. Il Milan, pur partendo più indietro, potrebbe ancora provare un rilancio qualora la trattativa con i giallorossi rallentasse improvvisamente. Il Flamengo, intanto, resta in attesa di un’offerta ufficiale. Il futuro dell’esterno brasiliano sembra ormai destinato alla Serie A, ma resta da capire con quale maglia. Nel frattempo però, attenzione anche a un’altra clamorosa novità. E’ tutto vero, poco fa l’annuncio improvviso: “Offerta ufficiale per…” <<<