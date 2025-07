Milan alla ricerca del bomber: spunta anche Patrik Schick

Il Milan valuta nuovi profili per l’attacco: spunta Patrik Schick del Leverkusen, ex Samp e Roma. Sullo sfondo Boniface, Mateta e Vlahovic.

Continua a tenere banco in casa Milan la ricerca di un attaccante d’area di rigore da affiancare a Santiago Gimenez. Ogni giorno spuntano nuovi nomi, come in questo caso: l’ultimo ad aggiungersi alla lista è una vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta di Patrik Schick, oggi al Bayer Leverkusen.

Schick ha 29 anni e in Italia lo ricordiamo con le maglie di Sampdoria e Roma, con cui ha fatto vedere buone qualità, anche se non è riuscito a consacrarsi del tutto. Ormai gioca in Germania da sei stagioni, dove tra alti e bassi è riuscito a trovare una sua dimensione. La scorsa stagione ha messo a segno 26 gol in 44 presenze complessive, di cui 21 in Bundesliga.

Un profilo da tenere d’occhio

Schick sarebbe finito nel mirino del Milan che sta appunto cercando un attaccante da 20 gol a stagione e potrebbe tentare di riportarlo in Serie A. Al momento non c’è alcuna trattativa concreta, ma quello di Schick è un nome che stuzzica e potrebbe tornare d’attualità più avanti. Sullo sfondo restano anche altri profili: Boniface, sempre del Leverkusen, Mateta del Crystal Palace e soprattutto Vlahovic della Juventus.