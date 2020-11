Milan, le ultime verso il Verona: Pioli schiererà i titolari

Milan, le ultime verso il Verona

MILANO – Dopo il turnover contro il Lille in Europa League, Stefano Pioli schiererà in campionato l’onze de gala. Tornano titolari, dunque, Calabria, Bennacer, Calhanoglu e Saelemaekers; davanti l’insostituibile è Ibrahimovic, resta un dubbio invece sulla trequarti: Leao o Rebic? Entrambi in campo nella ripresa in Europa League, attenzione alla candidatura del croato.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli