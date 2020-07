Milan-Juventus, il migliore in campo: Kessie domina ovunque

Milan-Juventus, il migliore in campo è Kessie

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Juventus è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, schierato come di consueto al fianco di Bennacer nella mediana, ha disputato una prestazione fisicamente dominante in ogni zona del campo; dopo aver annullato Milinkovic-Savic, infatti, Kessie si è attaccato a Pjanic non lasciandogli spazio di manovra, dando fastidio, poi, nei vari fraseggi stretti dei bianconeri. Prestazione sugellata, inoltre, dal bellissimo goal del 2-2: inserimento, serpentina e rete. CLICCA QUI>Intanto, leggi anche il “nostro” peggiore in campo