Milan, l’indiscrezione dall’Inghilterra: opzione Casemiro a zero

The Sun lancia l’ipotesi Casemiro per il Milan a parametro zero. Suggestione affascinante, ma l’ingaggio del brasiliano è fuori portata.

C’è un’interessante indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e riguarda un top player: Casemiro, attualmente al Manchester United. Il centrocampista brasiliano, oggi 34enne, al termine della stagione lascerà il club inglese in scadenza e sarà quindi alla ricerca di una nuova sistemazione.

Tra le possibili pretendenti, il noto portale inglese The Sun ha inserito anche il Milan, ipotizzando per Casemiro un percorso un po’ alla Modric, tra l’altro suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid.

Suggestione inglese e nodo ingaggio

Al momento si tratta solo di un’ipotesi, però ragionandoci sopra qualche spunto c’è. Se il Milan dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League, potrebbe avere bisogno di profili di grande esperienza e caratura internazionale come quello di Casemiro. In passato, in ottica giugno, era circolato anche il nome di Goretzka, altro giocatore in scadenza.

Il vero nodo, come sempre in questi casi, è l’ingaggio. Casemiro al Manchester United percepisce circa 18 milioni a stagione: anche la metà di quella cifra sarebbe fuori portata per il Milan. È chiaro però che, qualora decidesse di ridursi sensibilmente lo stipendio per aprire una nuova fase della carriera, allora un pensiero si potrebbe anche fare.

Poi c’è da valutare la situazione di Modric, di cui non si conosce ancora il futuro. Se dovesse lasciare, l’idea di un Casemiro pronto a raccoglierne l’eredità in rossonero non sarebbe affatto male.