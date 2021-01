Milan, il Real fa sul serio: la strategia per riprendersi Theo Hernandez

MILANO – Una delle sorprese più belle del 2020 che è andato a concludersi pochi giorni fa è stato Theo Hernandez. Il terzino rossonero classe 1997 è arrivato per 20 milioni di euro dal Real Madrid. Maldini e Massara, coadiuvati da Ivan Gazidis, hanno portato a Milanello, nel silenzio generale, una perla assoluta nel suo ruolo. Non a caso infatti, in cima alla classifica dei giocatori che hanno visto il proprio valore aumentare nel 2020 ci sono due giocatori diventati punti fermi di Inter e Milan, seconda e prima in Serie A: Alessandro Bastoni e Theo Hernandez.

SUI PRIMI PASSI A RILENTO NEL CALCIO DEI GRANDI – Eppure sino ad un annetto fa il calciatore francese era visto come uno dei talenti di maggior prospettiva, rimasti però inesplosi. Ripercorrendo la sua carriera si nota come il 5 luglio 2017 Theo fu acquistato dal Real Madrid. La sua prima stagione con le merengues inizia con la vittoria della Supercoppa europea e si conclude con la vittoria della Champions League. Theo però è poco protagonista. Il 10 agosto 2018 è dunque ceduto in prestito alla Real Sociedad, dove gioca per una stagione. Poi, la svolta. Il 6 luglio 2019 si trasferisce al Milan a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Con i rossoneri firma un contratto quinquennale e il talento rimasto nascosto, sboccia finalmente a nuova vita.

SULLA RINASCITA E L’ASSALTO DEL REAL MADRID – Le sue prestazioni lo fanno paragonare ai migliori del suo ruolo. C’è addirittura chi lo giudica il numero uno in assoluto. Ecco però che le sirene del suo ex club, tornano a farsi sentire. Il Real Madrid infatti vorrebbe riportare a casa il suo figliol prodigo. Il Milan è alla ricerca di una punta centrale da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Così, il club di Florentino Perez, sarebbe pronto a offrire Jovic in cambio del francese classe 1997. In Spagna sono pronti a fare follie per Theo Hernandez: offerta da 40 milioni più il cartellino di Jovic per convincere il Milan a lasciare partire il francese.