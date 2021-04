Milan, Ibrahimovic vicino al rinnovo annuale: le ultimissime

Zlatan Ibrahimovic rinnoverà presto il suo contratto con il Milan di un altro anno.

MILANO - La società rossonera è già al lavoro in vista della prossima stagione. Con la possibilità infatti concreta di raggiungere un posto in Champions League, le cose su cui ragionare sono parecchie. Al momento il Milan occupa la seconda posizione in classifica. Ben distante, vero dall'inter a quota 68 e con una partita da recuperare. In più 4 squadre alle spalle dei rossoneri si raccolgono in soli 4 punti. Per cui la concorrenza è tanta ed agguerrita. Il club di Elliott infatti si guarda dunque intorno su più fronti, deciso a potenziare la squadra nell'anno a venire. Da un lato ci sono i rinovi di contratto, diversi e che si concluderanno fra addii e prolungamenti. Dall'altro ci sono i riscatti.