Milan, Ibrahimovic potrebbe lasciare i rossoneri già a giugno

Milan, via Ibrahimovic?

MILANO – Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban e il possibile addio di Paolo Maldini a fine stagione potrebbe consumarsi anche il definitivo saluto di Zlatan Ibrahimovic alla maglia del Milan; lo svedese, infatti, potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto con il club rossonero in scadenza a giugno. La sensazione è che questa ipotesi sia più probabile che un rinnovo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live