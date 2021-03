Milan, Ibra il duro punta al rientro e al rinnovo: le ultime

MILANO – “Ci sono ancora tante partite tutto è possibile. L’Inter ha solo una gara a settimane e ha più tempo per recuperare. Il mio lavoro è vincere trofei, e sono venuto al Milan per vincere”. È con queste parole, chiare e orgogliose come suo solito, che Zlatan Ibrahimovic ha caricato il Milan per gli ultimi due mesi di stagione. Ospite di “Fabio Fazio” a CheTempoCheFa su Rai3, il fuoriclasse svedese ha parlato tanto del suo presente in rossonero (con il rientro in gruppo previsto nella prossima settimana), ma anche… del suo futuro, che – udite udite – potrebbe essere ancora legato al Diavolo.

“Se rimango al Milan? Vediamo, dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, ci siamo”. Ibrahimovic ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ed un rinnovo non è certamente da escludere vista la stagione, al netto degli infortuni, fin qui disputata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “il rinnovo è sempre più alla portata. La trattativa per il nuovo contratto nascerà con presupposti diversi rispetto al 2020, poi ci sarà da trovare l’erede dello svedese”.

Milan, la società vuole Ibrahimovic

Sono dello stesso avviso anche i massimi dirigenti del Milan, come testimoniano le seguenti dichiarazioni registrate qualche settimana fa. Ivan Gazidis, ad rossonero, l’ha spiegata in maniera piuttosto chiara in una lunga intervista a Grant Wahl per il podcast “Fútbol”: “Non so come faccia. È un’eccezione alle regole. La voglia, la motivazione che ha è straordinaria. Non ho mai visto nessuno lavorare come lui. Questa è una grande sfida per lui, sta segnando una marea di gol e tutta la squadra è con lui: i giovani lo prendono come esempio. Continua a sorprendere tutti e continua a sorprendere tutti gli scettici. Al suo ritorno in Italia in molti credevano che non avrebbe fatto bene. Perché non continuare? Se continua a giocare così, se fisicamente riesce e continua ad essere così, se la sua famiglia accetterà il fatto che continui in Italia… Perché non continuare?”. D’altronde, ciò che pensa la società rossonera sul fuoriclasse svedese ha solo a che vedere con fattori estremamente positivi: “Considero Ibra un fenomenale atleta e un fenomenale professionista. Ogni cosa – ha spiegato Paolo Scaroni, presidente del Milan, a Rai Radio 1 – che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto, continuerà a dare il suo contributo al Milan”.