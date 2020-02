Milan, i numeri della gestione Pioli: troppa incostanza

Milan, i numeri della gestione Pioli

MILANO – I numeri della gestione Stefano Pioli, nonostante siano migliori rispetto a quelli del suo predecessore Marco Giampaolo, non fanno ben sperare: in 18 gare il suo Milan ha vinto 8 volte, perso e pareggiato 5, segnando 26 gol e subendone ben 24, con un gioco che, il più delle volte, ha fatto fatica a sbocciare e a mostrarsi con continuità. Al tecnico ex Fiorentina, comunque, v’ha dato il merito di aver rimesso ordine nel mondo milanista, dando spazio e vigore agli acquisti estivi passati in secondo piano con il suo precedessore.

Ciò che si contesta al Milan è una certa incostanza: la squadra porta a casa qualche risultato utile consecutivo, ma al momento della svolta non sa vincere e, in questo modo, i punti di svantaggio sulle rivali per l'Europa diventano irrecuperabili.