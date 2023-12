Milan-Frosinone , la comparazione quote di Oddschecker: emergenza totale per Pioli tra difesa e attacco

Sabato alle 20.45, San Siro farà da cornice alla 14^ giornata del campionato, con i rossoneri decimati dalle assenze.

Dodici assenti per infortunio, a cui si aggiunge lo squalificato Giroud. Stefano Pioli deve affidarsi anche alla Primavera del Diavolo per mettere una toppa alle tantissime defezioni. Eusebio di Francesco sulla panchina ciociara chiede il primo acuto esterno della stagione, anche per mettere fine ai quattro ko di fila in trasferta.

IL MOMENTO DI FORMA – Milan terzo in classifica con 26 punti. Dopo quattro partite di fila senza l’intera posta in palio portata a casa, i meneghini hanno superato sabato scorso 1-0 la Fiorentina e cercano il secondo successo di fila per rimanere in scia alla Juventus, seconda con 30 punti e l’Inter capolista con 32. Come detto però, pesano le infinite assenze tra le fila del Diavolo. L’ultimo ko concerne Thiaw in Champions contro il Borussia e di conseguenza Pioli, con il solo Tomori a disposizione in qualità di difensore centrale, è costretto a convocare Simic dalla formazione primavera. Dovrebbe essere lui a partire dal primo minuti al centro della difesa, ma attenzione a Krunic che potrebbe abbassarsi al fianco di Tomori. In attacco spazio ancora a Jovic e in panchina scalpita Camarda, verso la seconda presenza di fila a soli 15 anni. Dall’altra parte non smette di sognare il Frosinone. I ciociari neo promossi volano con 18 punti e hanno vinto due delle ultime tre gare. Di Francesco però deve far superare il tabù trasferta ai propri uomini. Zero successi lontano dallo Stirpe, con due pareggi iniziali e poi ben quattro sconfitte di fila.

LE QUOTE – Per Milan-Frosinone, i principali siti di scommesse e cashout fanno pendere l’ago della bilancia in maniera netta dalla parte dei meneghini, nonostante le tantissime assenze. Il segno 1 crolla a 1.47 su Sportbet, a 1.46 su BetFlag, a 1.44 su Betway e Snai. Il pareggio sale a 4.90 su LeoVegas, con Planetwin365 a 3.80, mentre Betfair, Goldbet e Netbet pagano a 3.75. Il segno 2 decolla letteralmente a 8.50 su William Hill, a 7.00 su Sisal e bet365, con Novibet a 6.80 e Better a 6.75.

In ottica reti, l’Over 2.5 trova gradimento a 1.75 su Betflag e William, 1.73 su Betway e Netbet. L’under 2.5 di conseguenza lievita fino a 2.15 su Better, Snai, Sisal e bet365. Una rete per parte ha quote molto simili a quelle del No-Goal. Il Goal vale 2.00 su Planetwin365, 1.94 su LeoVegas, 1.90 Goldbet e 1.87 su Betfair. Il No-Goal varia tra 1.98 e 1.88, rispettivamente su Sportbet e Novibet, mentre Snai si attesta a 1.93.

I PRECEDENTI -Come rileva Oddschecker Milan e Frosinone si affrontano per la quinta volta nella loro storia: 2 successi rossoneri e due pareggi, mentre i ciociari non hanno mai vinto. A San Siro, il primo incrocio si è chiuso con uno scoppiettante 3-3 nel 2016, con un 2-0 per il Diavolo nel 2019. Complessivamente 9 reti meneghini e 5 dei gialloblu.

