Il Milan torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i rossoneri ospitano il Ferencvaros a San Siro nella quarta giornata della League Phase. Dopo il successo nel derby contro l'Inter, la squadra di Ruben Amorim vuole conquistare punti importanti per rilanciare il proprio percorso europeo. Fischio d'inizio fissato alle ore 18.45: ecco tutte le informazioni per seguire la partita in televisione, streaming e diretta testuale.

Milan-Ferencvaros: dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Milan e Ferencvaros sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme NOW e Sky Go, accessibili da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.

Milan-Ferencvaros, dove seguire la diretta testuale

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Ferencvaros su IlMilanista.it. Aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni principali, risultato, occasioni da gol e tutti gli episodi più importanti della sfida di San Siro accompagneranno i tifosi rossoneri dal fischio d'inizio fino al termine dell'incontro.