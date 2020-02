Milan, Donnarumma primo in Serie A per clean sheet in stagione

Milan, per Donnarumma nono clean sheet

MILANO – Non aver subito praticamente alcuna conclusione pericolosa verso la porta lo ha certamente facilitato: Gianluigi Donnarumma, con lo zero alla casella goal subiti contro il Torino, si è issato al primo posto della classifica dei clean sheet in stagione in Serie A. Per il classe 1999 rossonero, infatti, è arrivata la nona rete inviolata in campionato in 23 partite giocate, per una percentuale del 39,1%.

Assieme a lui, con una partita in più, c'è Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, con una percentuale del 37,5%. A pari merito al terzo posto ci sono Strakosha della Lazio e Musso dell'Udinese con 8 clean sheet; quinto posto, invece, per i due altri big del nostro campionato: Sczesczny della Juventus e Handanovic dell'Inter contano 7 reti inviolate.