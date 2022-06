News Milan / Altro che segreto, c’è l’annuncio: “E’ il trasferimento dei sogni”

Ufficializzato il passaggio nelle mani di Redbird Capital, i rossoneri possono tornare a guardare al futuro. Nonostante la conquista del titolo ci sono stati dei reparti che hanno brillato poco e il Milan cerca dei rinforzi di qualità per il futuro.

La strategia non dovrebbe essere molto diversa da quella attuata da Elliott: calciatori giovani sui cui investire per il presente e per le stagioni a venire. Ecco che allora Maldini e Massara possono continuare a lavorare su alcuni profili già circolati nelle scorse settimane.