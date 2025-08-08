Milan, ai dettagli l’arrivo di Athekame: le cifre e la formula

Si sblocca l'operazione che vedrà il terzino Athekame vestire rossonero nella prossima stagione. Il Milan aspetta il via libera definitivo

Zachary Athekame ha fatto la sua mossa e ha parlato direttamente con la dirigenza dello Young Boys, esprimendo un desiderio chiaro e personale, vuole il trasferimento al Milan a tutti i costi. Un passo deciso e diretto, che ha spinto ulteriormente un’operazione già calda da giorni. Il club rossonero lo segue da qualche settimana, convinto del potenziale del classe 2004: un difensore moderno, rapido, forte fisicamente e con ampi margini di crescita.

Prossimo all’arrivo

Restano da sistemare solo alcuni dettagli contrattuali e logistici, ma l'affare è ormai in dirittura d'arrivo nelle prossime ore. Dopo una trattativa abbastanza rapida, l'intesa tra le due società è stata trovata. La cifra finale si aggira sotto i 10 milioni di euro, bonus compresi: un investimento importante per un giocatore ancora giovane ma già protagonista in Svizzera. La volontà del calciatore è stata determinante. Athekame ha spinto per il Milan, affascinato dalla possibilità di crescere accanto a profili di alto livello. Ora si attende solo l'ok finale per il trasferimento e la definizione delle tempistiche per le visite mediche. Se tutto filerà liscio, Athekame potrà presto iniziare la sua avventura in rossonero sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri.

Athekame al Milan: il profilo

Terzino di gamba e dalla buona fisicità (180 cm), il 20enne svizzero è veloce e abile in entrambe le fasi, cosa che piace particolarmente a Max Allegri. Cresciuto nel Neuchâtel Xamax – squadra con la quale ha esordito tra i grandi a giovanissima età nella seconda serie svizzera – Athekame ha fatto il grande salto allo Young Boys nella scorsa stagione, inanellando ben 43 presenze (8 delle quali in Champions League) impreziosite da un gol e 3 assist.