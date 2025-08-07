Milan, altro colpaccio! Di Marzio conferma: “Ora può arrivare lui”

Il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Chiuso Jashari, ora i rossoneri pensano a un altro grosso colpo in entrata: ecco le ultime news dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio

L’arrivo di Jashari, per quanto importante e decisamente molto atteso, non chiude il calciomercato in entrata del Milan, anzi. Il club rossonero ha infatti diversi obiettivi ancora in ballo e anche le possibili cessioni potrebbero modificare i piani e le strategie del Ds Igli Tare. Un esempio è rappresentato da Malick Thiaw.

Il difensore è considerato importante da Allegri che non lo vorrebbe cedere e per questo il Milan ha fissato un prezzo molto alto per la sua cessione (oltre 35 milioni di euro). Ma in pressing ci sono diversi club, tra cui il ricchissimo Newcastle che ha già presentato una prima offerta.

E’ ovvio dunque che, in caso di rilancio irrinunciabile, il Milan potrebbe cedere Thiaw e a quel punto tornare con forza sul mercato anche per un nuovo difensore centrale di livello (occhio sempre al gioiellino del Parma Giovanni Leoni). Detto questo, in queste ultime ore si sta parlando anche di un altro colpaccio in programma per il Milan. Le ultime news in merito le ha fornite il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Ecco l’obiettivo di calciomercato del Milan

Tramite il proprio sito ufficiale, il giornalista ha sottolineato: “Il Milan è al lavoro per portare in rossonero un altro attaccante e uno dei nomi è quello di Rasmus Hojlund: il Manchester United, infatti, può aprire al prestito nel caso in cui dovesse arrivare Sesko. I rossoneri, dunque, sarebbero pronti ad approfittare nel caso in cui la formula dovesse essere gradita al Milan“. Attenzione però, perché altre novità in merito le ha rivelate sempre in queste ultime ore anche un altro grande esperto di mercato come Fabrizio Romano.

Le ultime news sul mercato del Milan da Romano

Ecco quanto riferito dal noto giornalista sul proprio canale YouTube: “Con Sesko in arrivo, Hojlund può andare via dal Manchester United e il Milan è assolutamente informato su questa questione. I rossoneri sono davvero in ottimi rapporti con gli intermediari che curerebbero l’operazione Hojlund e sono stati informati della possibilità di prendere l’attaccante danese. In queste ore si sta parlando tanto di un prestito. Vediamo, perché a oggi lo United non ha ancora dato un’apertura al prestito di Hojlund. Sulla formula c’è ancora da lavorare”. Romano ha poi aggiunto anche un’altra pista da seguire sempre con particolare attenzione.

“Non accantoniamo mai il nome di Dusan Vlahovic. Sono due discorsi da tenere in piedi per l’attacco del Milan. Quello relativo ad Hojlund dipenderà molto dalla formula e dalle condizioni. Per Vlahovic invece c’è un gioco d’attesa”. Insomma, corsa a due tra Vlahovic e Hojlund come nuovo centravanti del Milan: la differenza la faranno condizioni economiche, formule e tempistiche.