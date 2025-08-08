Milan, Vlahovic e Hojlund: colpo di scena folle! Poco fa l’annuncio

Il Milan lavora al colpaccio di calciomercato per l'attacco, con i nomi di Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund in cima alla propria lista: ecco le ultime news che stanno rimbalzando a riguardo

Completato il centrocampo con tre grandi colpi di calciomercato come Modric, Ricci e Jashari, adesso il Milan pensa a come rinforzare anche il proprio reparto d’attacco. Il prossimo grande acquisto rossonero infatti arriverà proprio là davanti, dove per ora Allegri ha solamente Gimenez come vera e propria punta di ruolo.

E in questo caso i nomi in ballo che stanno infiammando le cronache di calciomercato del Milan in queste ultime ore sono quelli di Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund. Da quanto sappiamo, Vlahovic è il preferito in assoluto di Allegri, mentre Hojlund rappresenta l’alternativa di lusso oltre che una possibile occasione di mercato alle giuste condizioni. Ma andiamo a vedere quelle che sono le ultime news in merito riportate dalle fonti più autorevoli. E occhio anche a un possibile colpo di scena folle.

Milan tra Vlahovic e Hojlund: le ultime notizie dagli esperti di calciomercato

Iniziamo dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, che in un suo video YouTube ha sottolineato: “Allegri ha scelto Vlahovic. E secondo me se un allenatore chiede, deve essere accontentato. Anche Hojlund va seguito, con il Manchester United che potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto“.

A fargli eco anche un altro esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ha rivelato: “A oggi arrivano importanti novità dall’Inghilterra: lo United ha infatti dato l’apertura al prestito con diritto per Hojlund, e il Milan – vista la formula dell’operazione – resta momentaneamente in pole per portarlo in squadra. Manca però, ancora, l’ok del giocatore per andare via”. L’indiscrezione più clamorosa delle ultime ore però è un’atra. Come anticipato poco fa infatti, è spuntata anche una nuova clamorosa suggestione per l’attacco del Milan.

Milan, pazza idea di mercato

A riportare la folle indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport, che ha titolato: “Scegliere tra Vlahovic e Hojlund ma… anche no. Pazza idea Milan: e se arrivassero entrambi?“. Una provocazione, uno scenario di calciomercato che avrebbe veramente del clamoroso e che la Rosea ha poi spiegato più nel dettaglio.

“Si tratta appunto di una pazza idea, che però in qualche modo, mormorata e sussurrata, corrisponde a una potenziale base di lavoro nei corridoi di Casa Milan. [..] è qualcosa che non può essere nemmeno escluso a priori. Per andare a dama, è evidente, servirebbe che svariati incastri andassero al proprio posto. Però resta una suggestione che non viene cassata a prescindere. Tradotto: se a un certo punto ci fossero davvero le condizioni per mandarla in porto, il club ci penserebbe sul serio. Scenario? Vlahovic a titolo definitivo e Hojlund in prestito con diritto […] Questo scenario, però, ne aprirebbe a cascata un altro: Gimenez sarebbe di troppo. […] Due strade: il nazionale messicano un anno in prestito altrove, pronto a rientrare anche a seconda dell’esito dell’avventura rossonera di Hojlund, oppure una cessione definitiva”. Per ora, ovviamente, si parla di idee clamorose e suggestioni folli. Occhio comunque alle possibili sorprese in ottica Milan nel rush finale di questo caldo calciomercato estivo.