Milan-Crotone, Tomori: “Vogliamo superare l’Inter, obiettivo Scudetto”

MILANO – Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Crotone, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A in programma alle 15 a San Siro: “È un periodo di gare molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l’Inter in classifica. Sono molto felice di essere qui, in un club così grande come il Milan. Tutti sono stati molto gentili con me, mi hanno aiutato ad inserirmi”.

SULLA CLASSIFICA: “Oggi vogliamo dare una grande prestazione per ottenere i tre punti, l’obiettivo del Milan è lo scudetto”.

Lo stesso Tomori si è poi espresso a SkySport: “Mi sento bene e mi trovo molto bene, sto migliorando e sto imparando la lingua. Sto cercando di ambientarmi e spero di trovarmi sempre meglio. Tutte le partite sono importanti. Il Crotone è una avversario difficile e dovremo affrontarlo al meglio per vincere. Oggi è un altra sfida per tornare in testa alla classifica”