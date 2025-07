Milan-Jashari: il Brugge non lo convoca per la Supercoppa

Ardon Jashari non convocato dal Brugge per la Supercoppa: segnale chiaro verso il Milan, che attende la chiusura di una trattativa estenuante

Altro segnale di rottura tra il Club Brugge e Ardon Jashari, che – come riportato in questi giorni – ce la sta mettendo davvero tutta per riuscire a mandare in porto la trattativa tra il club belga e il Milan.

Se nei giorni scorsi il giocatore si era rifiutato di posare per la foto ufficiale della squadra e non si allenava con il gruppo, oggi è arrivata anche la conferma della sua mancata convocazione per la finale di Supercoppa, che il Brugge disputerà domani contro l’Union Saint-Gilloise.

Trattativa al limite: giorni decisivi in vista?

Vedremo se i prossimi saranno davvero i giorni buoni per chiudere questa estenuante trattativa che va avanti ormai da più di un mese.

Se dovesse andare in porto, con l’arrivo di Jashari il centrocampo rossonero potrebbe finalmente considerarsi completo, e la dirigenza potrà così concentrarsi sugli altri reparti che restano da sistemare.