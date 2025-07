Milan, i convocati di Allegri per la tournée estiva

Il Milan ha diramato i convocati per la tournée: l’elenco completo, le assenze e i nomi dei giocatori a disposizione di Allegri

Il Milan si prepara a partire per la tournée estiva.

Le partite in programma vedranno i rossoneri affrontare l’Arsenal il 23 luglio a Singapore, il Liverpool il 26 a Hong Kong e il Perth Glory il 31 a Perth. Dopo il tour asiatico, il Milan tornerà a Milanello per qualche giorno prima di partire per l’Irlanda, dove affronterà il Leeds a Dublino. L’ultima tappa sarà Londra, con l’amichevole contro il Chelsea a Stamford Bridge.

I convocati e gli assenti

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Allegri per partire in tournée:

PORTIERI: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor.

Assenti Modric e Gimenez, che si uniranno alla squadra più avanti perché attualmente in vacanza.

Assenti anche cinque giocatori attualmente sul mercato e vicini a lasciare il Milan in questa sessione di mercato: Pobega, Adli, Emerson Royal, Bennacer e Vazsquez. Per Pobega siamo ai dettagli per un suo ritorno a Bologna. Non convocato neanche il giovane Silvano Vos.