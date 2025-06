MILAN – Il Como vicinissimo al doppio colpo Morata-Thiaw

Morata e Thiaw, affari caldi sull'asse Milano-Como

Per Malick Thiaw si parla di un’offerta da 25 milioni già accettata dal Milan. A questo punto, manca solo il sì del giocatore: il Como avrebbe messo sul piatto un ingaggio da circa 4 milioni a stagione. La situazione di Morata, invece, è leggermente più complessa. L'attaccante spagnolo è attualmente in prestito al Galatasaray, e per procedere con la trattativa servirà prima trovare un accordo per interrompere anticipatamente il prestito. Una volta risolto questo nodo, il Milan potrà concludere la trattativa con il Como, che ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore. Se entrambe le operazioni dovessero andare in porto, il Milan dovrebbe incassare circa 35 milioni, più 5 di bonus. Sono ore decisive: alcuni dettagli restano da definire, ma già entro la giornata potrebbero esserci novità importanti. Il nuovo Milan inizia a prendere forma, e queste possibili cessioni potrebbero garantire risorse fondamentali da reinvestire nel mercato in entrata. E infatti, grandissima attenzione. Milan letteralmente scatenato: "Dopo Ricci, sta per arrivare anche..." <<<