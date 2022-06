News Milan | Colpo di scena, cambia tutto: la decisione di Maldini

1 di 2

Colpo di scena: cambia tutto

La situazione comincia ad essere un pochino fastidiosa. Sull'altra sponda dei Navigli il Biscione si sta muovendo in maniera veemente su nomi di alto livello (anche se dovrà per forza di cose sacrificare dei pezzi pregiati della rosa), mentre in casa Milan tutto tace, o quasi.

L'unica certezza riguarda Divock Origi. Come riferito da Sky Sport, infatti, la prossima settimana il centravanti belga sbarcherà a Milano per le visite mediche. L'ex Liverpool ha voluto posticipare il tutto solo per completare il recupero dall'ultimo infortunio.

Nel frattempo Maldini e Massara ancora attendono di firmare il rinnovo e certe trattative si stanno arenando anche per questo motivo, ma non solo. Il dt rossonero avrebbe preso una decisione importante in virtù degli ultimi accadimenti<<<