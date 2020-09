Milan-Bodø, Pioli: “Potevamo fare meglio, ci sono mancate le energie”

Milan-Bodø, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Milan-Bodø: “Soffrire fa parte di questa gare, abbiamo affrontato un avversario difficile, veloce, che stava bene. Chiaro, dovevamo gestire meglio il doppio vantaggio”.

SULLA CONDIZIONE: “Siamo ad inizio stagione, è solamente la terza partita ufficiale. Tecnicamente potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici, ma sono venute a mancare le energie”.

SU CALHANOGLU: “Merito suo, giocatore di qualità, generoso e disponibile. Mi aspetto da lui questo tipo di prestazioni, è un punto di riferimento per questa squadra”.

SULL’ASSENZA DI IBRA: “Lo abbiamo saputo stamattina. Abbiamo creato tanto, siamo stati meno compatti del solito, ma la prestazione sicuramente c’è stata”.

SUI TERZINI “Loro erano bravi ad attaccare la profondità dietro i terzini, su palla scoperta potevamo essere più attenti e con i centranti dovevamo scivolare meglio. È sempre difficile coprire bene tutto il campo, i loro giocatori in avanti in campionato sono tutti in doppia cifra. Abbiamo concesso qualcosa, è un avversario che ci ha creato difficoltà ma è un merito per la mia squadra aver superato un avversario del genere. Per una squadra così giovane è uno step importante”.

SUL BODO: “Loro è chiaro che sotto di due gol hanno alzato i terzini, il loro centrale è riuscito a portare superiorità numerica in mezzo al campo e ci ha concesso ad abbassarci. Quando siamo bassi dobbiamo essere più attenti, qualche situazione l’abbiamo concessa”.

SUL BODO GLIMT: “Sicuramente era molto emozionato e si è visto. È giusto che sia così, è un ragazzo di 18 anni che viene chiamato in causa in una partita secca, aveva delle responsabilità. È un ragazzo eccezionale con la testa sulle spalle con la voglia di lavorare. Non è scontato trovare giovani con questo atteggiamento, sa che deve lavorare tanto per migliorare. Sono molto contento che si sia fatto trovare pronto e abbia segnato come aveva segnato nelle amichevoli pre campionato”.

SUL BESIKTAS ELIMINATO DAL RIO AVE: “A testimonianza che le partite sono tutte difficili. Sapevamo che sarebbe stato un inizio molto impegnativo, oggi avevamo 7 giocatori importanti fuori. Ora testa alla partita di domenica e poi al play off, diventa un obiettivo importante anche quello”.